حلول مبتكرة يدعمها معرض اسبوع أبوظبي للاستدامة 2018

أخبار الآن | أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

يواصل اسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 أعماله لليوم الثالث على التوالي بفعاليات جديدة وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع كبيرة في مجال استدامة الطاقة.

يوصال زوار اسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 تدفقهم إلى المعرض المصاحب لاسبوع الاستدامة الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض لمتابعة آخر ما توصل إليه العلم الحديث في تكنلوجيا الطاقة المستدامة والوقوف على ما كل يقدمه نحو 600 شركة وجهة حكومية من دولة الإمارات وأربعين دولة حول العالم من المشاركين في المعرض.

شركات اماراتية ابهرت الزائرين بافكارها وما تخطط له من اجل مستقبل الاجيال في تحول يتماشى مع سياسة الدولة في التحول الذكي والتوجه المتفق عليه من أجلا ستدامة الطاقة بدلا من الاعتماد على موارد الطاقة الاحفورية

شركات كبرى عرضت حلولا مبتكرة تستشرف فيها مستقبل المدن الذكية واستدامة الطاقة إلى جانب عشرات المبادرات التي تتطلع إلى تحول اماراتي وعالمي في هذا المجال

تعزيز التفكير والتطوير التعاوني لتسريع الحلول الضرورية لدعم النمو الاقتصادي والسكاني السريع. كانت حاضرة في الحلول الحكومية التي قدمتها مؤسسات اماراتية لتأكد سيرها على النهج الذي رسمته الدولة من أجل طاقة مستدامة تضمن مستقبل الأجيال القادمة

أسبوع أبوظبي للاستدامة ياتي مجددا هذا العام ليدعم الحلول المبتكرة للطاقة المتجددة ويؤكد ان دولة الامارات لا تزال سباقة في المبادرات العالمية ليس في استدامة الطاقة فحسب بل في كل المجالات المتقدمة



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