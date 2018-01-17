القمة العالمية للحكومات تعلن أجندة دورتها السادسة

أخبار الآن - دبي- الإمارات العربية المتحدة ( جمال لعريبي)

تستضيف دولة الإمارات ،القمة العالمية للحكومات في الفترة ما بين 11 إلى 14 فبراير (شباط) المقبل، والتي تعد أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وهي منصة دولية تهدف إلى الإرتقاء بمستقبل الحكومات في العالم.

وفي كل عام، تحدد القمة التي تنعقد فعالياتها في إمارة دبي، جدول الأعمال للجيل القادم من الحكومات، مع التركيز على كيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية



الرومي:القمة تستهدف إطلاق أول تقرير للسعادة في العالم

وخلال القمة شددت وزيرة السعادة عهود بنت خلفان الرومي، على أن منطقتنا اليوم في حاجة لاستشراف المستقبل، لافتة إلى أن القمة تستهدف إطلاق أول تقرير للسعادة في العالم؛ فضلاً عن التواصل مع الحكومات لتقديم الحلول لإسعاد مجتمعاتهم.

وأوضحت الوزيرة أن الحوار العالمي للسعادة لقى صدى كبيراً، كما ستستعرض الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات تجارب الهند والدول الإسكندنافية وسبل صنع مفهوم السعادة الدولية والإيجابية،

فضلاً عن أهمية القيم الإنسانية للدول، كما تواصل استعراض القصص الملهمة من حول العالم واستضافة نماذج جديدة من صناع الأمل، حول العالم.





الأميري:سنتكلم عن استكشاف الفضاء وتوسيع معارفنا العلمية

من جهتها ، أشارت وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري ، إلى أن منتدى استيطان الفضاء سيكون بمثابة صياغة للحلول الداعمة لحياة الإنسانية مستقبلاً، وتسريع حركة التطور في كوكب الأرض , و تطوير البنى التحتية و الاساسيات العلمية و هذا يخدم التطورات و التكنولوجيا في مجالات مختلفة من ضمنها مجالات الطاقة و مجالات امن الغذاء التي تعد من اهم التحديات .

سنتكلم عن استكشاف الفضاء وتوسيع معارفنا العلمية لتسريع حركة التطور، وسيشارك في المنتدى أكثر من 20 شخصية من رواد الفضاء والخبراء في علومه، إلى جانب 10 ورشات تقنية متعلقة، وعرض مخرجات المنتدى على صناع القرار في العالم





بن سلطان:هنا في الإمارات نعتمد على صناعة المستقبل

كما أكد وزير عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي يمس مختلف مجالات عمل الحكومة، و بالخصوص في الإمارات حيث تعتمد على صناعة المستقبل.

و اضاف معالي الوزير ان القمة العالمية للحكومات تعد أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، حيث تعمل كمنصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة.

وتجمع القمة قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات والقطاع الخاص لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

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