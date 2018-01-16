هذا المقهى العراقي ينقلك الى تراث جاء من الصحراء

أخبار الآن | سامراء - العراق حصري (وسام يوسف)



لاقت فكرة تأسيس مقهى الخيمة بحلتها التراثية رواجاً شعبياً واسعاً من قبل الناس في مدينة سامراء شمال بغداد حيث الأجواء تنقلهم الى أصالة جاءت من الصحراء والبادية .. صاحب المشروع أراد أن يوصل رسالة مفادها أن الناس يجب أن يهتموا بتراثهم وتقاليدهم التي غـُيبت لسنوات بفعل الإرهاب.



جذبنا صوتُ فناجينِ القهوةِ العربية وسط السوق الرئيسة في سامراء شمال بغداد .. إنه أبو محمد بزيهِ العربي يوزعُ قهوتـَه على روادِ السوق كنوع من الدعايةِ للمقهى العربي الذي يمزجُ فيه التراث بحب الناس للقهوة.

وصلنا الى هذا المقهى فتفاجأنا بطرازِهِ , فهو عبارةٌ عن خيمةٍ عربية , و عندَ جلوسِنا فيها كأننا إنتقلنا من مدننا الحضرية الى البادية , خاصةً وأن طريقةَ إعدادِ القهوةِ و تقديمِها تعبرُ عن تراثٍ يعكسُ أسلوبَ ضيافةٍ فريد , الى جانبِ المقتنياتِ المنتشرةِ في هذا المكان.



مبادرةُ أبو محمد بتأسيسه هذا المقهى إضافةً الى كونه مصدرَ رزقِهِ تحملُ رسالةً الى الناس بضرورةِ الحفاظِ على هذا التراثِ والتعريفِ بأصالتِه , كما أنه يحرصُ على تذكير زبائنه لاسيما الشبابُ منهم بأهميةِ هذهِ المظاهرِ التراثية التي تعبرُ عن تواصلٍ مع تأريخِ شعوبٍ إلتزمت هذه التقاليدَ ومازالت محافظةً عليها.



لاقت المقهى التي بدت بهذه الحلة إهتماماً واسعاً في سامراء , إذ أنَ الكثيرَ من زواره يستذكرونَ أو يتعرفونَ على العاداتِ العربيةِ من خلال طريقةِ تقديمِ القهوة إضافةً إلى حكاياتٍ تأريخية يشارك فيها أبو محمد زبائنَه ,فكاد هذا المكانُ أن يتحولَ الى متحفٍ للتراثِ الشعبي بهيئة مقهى.





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