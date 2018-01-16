لاعبون يتحدون الإعاقة ويمارسون كرة القدم

أخبار الآن | مصر - القاهرة - (رمضان المطعني)

على المستطيل الأخضر، أصحابُ هممٍ بأقدامٍ يجرون على عكازات ، ولاعبون يستمتعونَ بقدراتٍ قد لا توجد حتى لدى من يمتلكون قدمين.

استحق هؤلاء اللاعبون وبجدارة لقب "فريق المعجزات" في مصر.. لِمَ لا.. وهم يُثبتون يوما تلو آخر ، أن الإرادة والتحدي قادرتان على هزيمة الظروف الصعبة، وأن الأحلامَ والطموحات لا حدود لها.

أن تخوض مباراة كرة قدم في أحد مراكز الشباب هذا هو المعتاد لكنك هنا ستلعب بأدوات مختلفة قوامها عكازين وساق واحدة ذلك شغف الساحرة المستديرة لكن المهمة ليست باليسيرة لذلك سأكتفي فقط بالتشجيع من الخارج .

كان حلما بساق واحدة وأصبح الآن حقيقية على أرض الواقع هي كبسة زر من مصور خلال مبارة تأهل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا وضعت محمود عبده قائد فريق المعجزات على سلم الشهرة ولم يفوت الفرصة فمن خلال بث مباشر على الفيس بوك دعى محمود الى تكوين فريق كرة قدم بساق واحدة ولاقى تفاعلا غير عادي ممن تتوفر فيهم الشروط لخوض تجربة تأسيس أول فريق في مصر ليولد الحلم من جديد .

يخبرنا كابتن محمود عبده (مؤسس فريق المعجزات لكرة القدم بساق واحدة .قائلا:

بدأت الحدث بسبعة لاعبين الأن لدينا 35 لاعبا ولدينا فريق في محافظة القاهرة والمنوفية والجيزة ولازلنا نعل على تجميع عدد أكثر والكابتن خالد حسان إداري الفريق بلغ كل لاعب بتكوين فريق في المحافظة التابع لها .

تلك الدعوة تلقفها سيف محمد حارس مرمى الفريق على الرغم من أنه كان يمارس كرة القدم مع الأسوياء ولكن غرابة الدعوة بالنسبة له جعلته يشارك بفريق المعجزات فمن شروط اللعبة أن يكون الحارس بذراع واحدة.

ويؤكد سيف محمد (حارس المرمى بفريق المعجزات أن

مواقع التواصل الاجتماعي قربت الناس من بعضهم فسألت نفسي هل من المعقول أن يكون هناك كرة قدم للمعاقين فتواصلت مع محمود وشاركت بالفريق وأصبح الآن مستواي يرتفع بالتدريج.



شروط لاتنتهي عند حارس المرمى فقط لكنها عديدة لضمان سلامة اللاعبين.

ويشرح يسري محمد (مدرب فريق المعجزات القانون قائلا:

ممنوع خروج حارس المرمى من منطقة الجزاء فالعقوبة احتساب ركلة جزاء ويمنع ايضا استخدام العكاز في لمس الكرة أو استخدام القدم المبتورة كلها تؤدي إلى الانذار والطرد من الملعب .

مران اسبوعي يحظى اللاعبون به في أحد مراكز الشباب بالقاهرة لكنهم في حاجة الى زيادة التدريبات والدعم لتيسير انتقالاتهم.

بينما يرى كابتن محمود عبده (مؤسس فريق المعجزات لكرة القدم بساق واحدة .ان الاستمرارية

نحتاج إلى راعي لكي يرعانا لأننا نعمل بالمجهود الذاتي وننجتاج إلى عكازات مخصصة للعبة وتكون قوية لتتحمل الجري بالكرة.

ويضيف خالد حسان (إداري فريق المعجزات ورئيس لجنة شؤون اللاعبين في اللجنة البارلمبية المصرية قائلا :

تقدمنا بطلب لوزير الشباب والرياضة من أجل ادراج رياضة كرة القدم للمبتورين في مشروع رياضة المعاقين في كل محافظة لنشر اللعبة لتكوين فريق فب كل محافظة ثم انشاء دوري ومنتخب يمثل مصر .

على الرغم من صغر عمره حرص نور على الانضمام للفريق لتحقيق حلمه .

ويتمنى نور الدين احمد (أصغر لاعب بفريق المعجزات 12 عام )قائلا:

أتمنى أن اصبح لاعب كرة في فريق محترف وأتمنى لفريقي أن ينتشر ويشاهدنا الجمهور ويكون لنا شأن .

الفريق يعتبر الأول فى مصر والعالم العربى هي صورة جمعها الراقص بالعكاز لتكون شاهدة على نواة حلم تمنى أن يحصد به ألقاب دولية وليس محلية فقط .



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