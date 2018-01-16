ريم علي تكمل دور فدوى سليمان بمسلسل أمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعربت الفنانة السورية ريم علي عن فرحتها بالمشاركة في مسلسل أمل بجزئه الثاني الذي ينتجه تلفزيون الآن. وقالت خلال مقابلة أجراها معها الزميل هاني الملاذي، إن قوة وجمال الفكرة التي يقوم عليها مسلسل أمل هي من شجعها ودفعها للموافقة على تمثيل دور البطولة في الجزء الثاني، وهو الدور الذي لعبته في الجزء الأول الفنانة السورية الراحلة فدوى سليمان.

تقول الفنانة ريم علي: "مثل ما تابع المشاهدين الجزء الأول يعرفون أن شخصية أمل التي كانت تمثلها الفنانة الراحلة فدوى سليمان، كان حضورها جدا قوي وكانت الشخصية تحمل قوة تأتي من أفكار فدوى سليمان وحلمها بسوريا المستقبل، الجزء الثاني تم العمل عليه حيث كانت فدوى لا تزال ضمن فريق العمل قبل أن وفاتها، لكن للأسف عندما بدأت رحلة المرض مع فدوى سليمان بدأ فريق العمل في البحث عن ممثل آخر لهذا الدور، تم الحديث معي وأطلعت على النص وشاهدته الجزء الأول لاني لم أتابعه من قبل، وأحببت كثيرا مشروع العمل وأن أقوم بهذه التجربة".



ريم علي: آمل في إيصال رسالة إنسانية وأخلاقية خلال مسلسل أمل

أشارت الفنانة السورية ريم علي إلى أنها تهدف من خلال مشاركتها في مسلسل أمل بجزئه الثاني، إلى جمع السوريين على فكرة واحدة، وتوصيل رسالة إنسانية وأخلاقية تحفظ كرامة الإنسان.

تقول الفنانة ريم علي: "ما أحببته في الجزء الثاني من مسلسل #أمل، أننا جميعا سوريون سواء كنا معارضين أم مؤيدين، نحن يجب أن نتفق على فكرة إنسانية واحدة، وباعتقادي أن المؤيد والمعارض يتفقون إنسانيا أنه لا يجب أن يكون هناك معتقل سياسي يعذب في السجون، هذا الأمر الأخلاقي موجود لدى العالم كافة، هذه الرسالة التي اتمنى أن تصل من خلال الجزء الثاني، اتمنى أن نجتمع سوية ضد فكرة الإستبداد والظلم، هناك أجيال ولدت صغيرة خلال الثورة السورية، نحن بالنسبة لهم خونة كما يروج نظام الأسد، وكبر هذا الجيل لسن وهو تحت سقف منخفض من الحريات لكن بالنسبة له هذا النظام علماني كما يروج نظام الأسد، وبالنسبة له أن الثورة السورية ثورة متطرفة وثورة تحمل السلاح، وعي هذا الشعب على حقيقة مغايرة تماما، هنا نطرح سؤالا مفاده، كيف نستطيع أن نقنع هذا الجيل الذي ما زال في #سوريا أو خرج منها، أن نتكاتف يدا بيد، لأن رسالتنا واحدة، وهي رسالة إنسانية وأخلاقية حتى يحتفظ الإنسان بإنسانيته وكرامته، هذه الرسالة التي اتمنى أن تصل في الجزء الثاني من #مسلسل_أمل".

- لمتابعة مسلسل أمل: الجزء الأول الجزء الثاني

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