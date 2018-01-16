الزاملي لأخبار الآن: فلول داعش مازالت موجودة قرب حدود العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق خاص (حسام الأحبابي)

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن صفحة داعش إنتهت عسكرياً في العراق لكنها لم تنته أمنياً بشكل كامل.

جاء ذلك في تصريح للزاملي لأخبار الآن أضاف فيه أن هناك فتورا في أداء بعض الأجهزة الأمنية بعد إنتهاء العمليات العسكرية ضد داعش , مشيراً الى أن فلول التنظيم مازالوا موجودين في أطراف بغداد و بالقرب من الحدود العراقية و المناطق الصحراوية وهو ما فسر حدوث بعض الخروقات الأمنية والتفجيرات.



وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت يوم الإثنين عن إرتفاع حصيلة إنفجار ساحة الطيران وسط بغداد إلى 26 قتيلا و 90 جريحاً في إثر تفجير إنتحاري مزدوج.

و قال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي إن مستشفى الكندي في بغداد سجلت دخول ثمانية شهداء و 48 جريحا بينما إستقبلت مستشفى الشيخ زايد أكثر من 32 جريحاً و 15 شهيداً , كما سجلت مستشفى الجملة العصبية دخول أربعة شهداء و 10 جرحى خمسة منهم في حالة خطيرة.

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت، مساء السبت الماضي، تفجيرا استهدف موكب رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، مما أسفر عن مقتل وإصابة أفراد من طاقم حراسته في شمال المحافظة.

هذا و دانت المملكة العربية السعودية بشدة التفجير المزدوج الذي إستهدف ساحة الطيران وسط بغداد صباح الإثنين , كما دانت دول عربية و أوروبية الهجوم الإنتحاري المزدوج الذي إستهدف طبقة من الكادحين و الفقراء.

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