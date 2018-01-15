فرج.. شاب يتحدى الإعاقة ويحقق حلمه كمذيع راديو

أخبار الآن | مصراتة - ليبيا - (محمد عقوب)

تجاوز كل الصعاب وتحدى كل العراقيل، واستمع إلى الصوت الذي بداخله لتحقيق حلمه كمذيع. إنه الشاب الليبي فرج شتوان الذي أصبح من المذيعين المميزين في راديو مصراتة. بالرغم من فقدانه للبصر لكنه لم يفقد البصيرة.



"رحلة كفاح" هو البرنامج الإذاعي المُقدّم من أحد أصحاب ذوي الهمم في رحلة كفاح بدأت معه منذ عدّة سنوات، المقدم الإذاعيّ الكفيف "فرج شتوان" وهو يخطّ رحلة كفاحه نحو حلم لطالما كان يسعى نحو تحقيقه مع المصاعب والتحدّيات التي واجهته أمام تحقيق هذا الحلم؛ حيث زالت تلك المصاعب مع الإرادة التي لا تُقهر والتصميم الذي لم ينقطع.

صاحب الهمّة العالية وهو يخاطبُ مستمعيه عبر أثير راديو مدينة مصراتة الليبية في برنامج رحلة الكفاح الذي يهدف منه إلى إيصال صوت هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الذي يؤمن بأن مكانهم سيكون بارزاً في شتى مجالات العمل.

يرافقه مخرج البرامج "محمد التاجوري" في رحلة كفاح "فرج" وهو يرى في تجربة أصحاب ذوي الهمم فرصة لهم للإنطلاق نحو تحقيق أحلامهم رغم الصعاب والعراقيل.

إنها واحدة من قصص الكفاح تسطّر من قبل "فرج" حيث يجد فيها فرصةً يتكلم من خلالها وينطق بأصواتهم ليقول للمجتمع " لا شيء يقف حجر عثرة أمام الإرادة والتصميم".



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