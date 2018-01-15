شكسبير الصغير.. عراقي يخاطب العالم بقصائد إنجليزية تبث الأمل

أخبار الآن | الموصل - العراق - (وسام يوسف)

فاجأ شاب عراقي في مقتبل عمره الناس من حوله في الموصل بعد تأليفه قصائد شعرية باللغة الإنجليزية وتحويلها إلى مقاطع موسيقية متنوعة حتى صار الموصليون يلقبونه بشكسبير الصغير، الأمر الذي جعله يحظى بشهرة لاسيما في مواقع التواصل الإجتماعي.

عندما يجتمعُ الذكاءُ مع القدرات الأدبية أو الفنية فيمكن أن ينتجا موهبةً لافتةً و يبعثان رسالةً عابرة للحدود, هذا ما منح شكسبير الصغير كما يسميه الناسُ من حوله في الموصل شمالي العراق القدرةَ على تأليف قصائدٍ شعريةً باللغة الانكليزية حققت له شهرةً لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.

رامي لا يزال في مقتبلِ عمرهِ و في بدايةِ مشوارهِ الأدبي والعلمي, فإلى جانب دراستهِ العليا فهو مواضبٌ على كتابةِ الشعرِ أيضاً بهدف الترويجِ لأفكارهِ وتنسيقِها بإطارٍ أدبيٍ, فما تميزَت بهِ أفكارُهُ كتابتُه الشعر باللغة الانكليزية.

بعد تعاونِهِ مع مجموعةٍ من أصدقائهِ الشباب تمكن رامي من تصويرِ عددٍ من قصائدِهِ الشعرية على شكلِ فيديو كليب, وهو الأمرُ الذي لاقى رواجاً كبيراً على مواقعِ التواصلِ الإجتماعي, خاصة بعد أن ضمنَها برسائل تبث روحَ الأمل.

أحلامُ رامي أو "شكسبير الصغير" لا تزالُ في بداياتِها برغم ما حققَهُ حتى الآن من نجاحاتٍ حتى خارجَ حدودِ العراق, وما يحملُهُ من طموحاتٍ كبيرة جَعَلَتهُ يحملُ رسالةً مفادُها أنَ الشبابَ العراقي مبدعٌ ولا يعرفُ المستحيلْ وسيبقى يعملُ لغدٍ أفضلَ وأجمل.



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