الطالبة الأردنية "جنى" تتفوق في الرياضيات الذهنية السريعة

أخبارالان| عمان-الاردن-لانا رياض

ان تحل مسائل رياضية معقدة بالاعتماد على تقنيات بسيطة ليس بالامر السهل. الطفلة الأردنية جنى الغول تفوقت على الاف من اقرانها في الرياضيات الذهنية السريعة لتتوج على مستوى العالم في مادة الايه سي ماس، وهي اليوم على اتم الجاهزية للاختبارات عل اشكالها.

خمسة زائد سبعة تقسيم ثلاثة معادلات رياضية بسيطة يسهل حلها، الا انها قد تتعقد أحيانا بزيادة الضرب والجمع والقسمة والطرح ليصبح من المستحيل حلها من دون استخدام الة حاسبة. ضيفتنا اليوم طفلة صغيرة تمكنت من حل هذه المعادلات الرياضية لتحصل على المركز الثالث عالميا في الحساب الذهني الرياضي السريع.

جنى طفلة تبلغ من العمر احد عشر عاما كانت مؤخرا على موعد مع السعادة في حدث تتويجها بطلة في مادة الايه سي ماس في جوهانسبيرغ بجنوب افريقيا.

اماني الجبلي، معلمة الايه سي ماي: "الايه سي ماس هو عبارة عن حساب ذهني سريع يزيد تركيز الطالب ودقته والسرعة ويختلف عن الرياضيات بالسرعة وانه لا يحتاج الى ورقة وقلم لحل المسائل. وحازت الطالبة جنى الغول المركز الثالث على مستوى العالم".

وأيا كانت المعادلات الرياضية تقريبا فيمكن لجنى حلها في ثوان من دون الاعتماد على شيء الا التقنيات الرياضية، جنى الغول، الطالبة المتفوقة عالميا في مادة "ايه سي ماس": كانت تجربتي كتير حلوة وكان في المسابقة الاف الطلاب من مختلف الجنسيات واهلي اعطوني دافع كبير كي افوز وفادني هذا جدا ، وانا كنت متوقعة الفوز لاني تدربت كثيرا.



الفتاة تاهلت الى هذه المسابقة بعد اجتيازها مسابقة مماثلة جمعتها بالاف الطلبة على مستوى الأردن وفلسطين ومن ثم لبنان لتصل الى القارة الافريقية وتحصل على المرتبة الثالثة، وفي ظل نجاحاتها تتطلع جنى على المدى القريب الى ان تصبح مدربة لمادة الايه سي ماس وان تظل على موعد دائم ع فرحة الانتصار كلما حلت معادلة رياضية تصعب على من لا يمتلك مهاراتها.



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