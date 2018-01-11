حسناء..فتاة يمنية تحدت الظروف الصعبة وحققت طموحها بمشروع خاص

أخبار الان | عدن - اليمن - (فيصل الذبحاني)

صاحبة الهمة وجارة القمر تحقق أولى طموحاتها في مدينة تشع أملا وإيمانا بمستقبل أفضل وثقة بغد وبطموح يترجم المستحيل ممكنا، قصة حسناء الطالبة الجامعية صاحبة مقى جارة القمر.

برغم ظروف الحرب الصعبة، وتطرف بعض الجماعات الدينية في اليمن، قررت طالبة جامعية تدعى حسناء أن تفتتح مشروعها الخاص، في نفس الشارع الذي وقعت فيه آخر عملية ارهابية في المدينة.

"جارة القمر" هو اسم المقهى الذي افتتحته حسناء وحين سألناها عن سر اختيارها للمشروع وللاسم قالت:

حسناء بقوة شخصيتها وبملامحها الطفولية قررت أن تواجه التطرف ونظرات المجتمع القاصرة نحو المرأة العاملة بدلاً من التنظير وترديد الشعارات الحقوقية.



فمارست شغفها بالموسيقى وترجمت عشقها للقهوة جاعلة من نفسها متمردة على القيم السلبية الدخيلة على المجتمع العدني دون أن تبالي بالصعوبات التي واجهتها.

نقلت هذه الفتاة طاقتها الايجابية وحماسها وحبها للحياة لمرتادي المقهى من خلال عزفها وغنائها المتكرر لهم، حتى باتوا يطالبون بالمزيد من أمثال جارة القمر.

بأمل كبير وتطلع نحو المستقبل وبعيون يسكنها التفائل لم تكتفي الشابة بالمقهى ليكون ذروة أحلامها فهي تطمح إلى توسيعه بل واكثر من ذلك.

قالت حسناء انها تحب القهوة وتعشق السيدة فيروز فكان سر نجاحها انها تفعل ما تحب.

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