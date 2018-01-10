فريق تطوعي من شباب سامراء يبنون منزلا لعائلة محتاجة

أخبار الآن | العراق - صلاح الدين - محمود السامرائي

فريق تطوعي من شباب سامراء يبنون منزلا جديدا لعائلة أم علي الذين فقدوا أباهم فأصبحت هي المعيل الوحيد لهم يأويهم منزل يوشك على الانهيار

تعد قصه ام علي مختلفة عن باقي القصص فبعد وفاة زوجها منذ ثلاث سنوات اصبحت المعيل الوحيد لأطفالها الثمانيه لكن الادهى والامر ان دارها أوشك على الانهيار وتظل حائرة بين زوايا منزلها وكيفية ترميمه او الاهتمام بأطفالها الصغار وبعد مناشدات اطلقتها ام علي وصلها فريق تطوعي للوقوف على أحتياجاتها وتقديم المعونة لها

تخبرنا ام علي عن حالتها وعن حال عائلتها التي تتكون من ٨ افراد دون اب وتقول ان بيتها كان غير صالح للعيش وهو قابل للسقوط الى ان وصلها فريق تطوعي وقاموا ببناء بيت جديد لها

ويخبرنا اكرم صابر احد أقرباء ام علي عن حالة عائلة ام علي قائلا ان زوجها توفي منذ ثلاث سنوات وان دارها اوشك على الانهيار لولا مساعده البعض من شباب مدينة سامراء لها و قيامهم ببناء بيت جديد لها

كما قال لنا الشاب يحيى احد أعضاء الفريق التطوعي اننا مجموعه من الشباب المتطوعين تحت مسمى الرفقاء للعمل التطوعي قمنا ببناء بيت لعائله ام علي التي هي ام ل٨ ايتام والذي استشهد والدهم منذ ٣ سنوات ثم اخبرنا على ان هدفهم ادخال الفرحه والسرور على أطفال تلك العائله.

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