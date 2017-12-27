تنتظر ريتا مد يد المساعدة لإنقاذها من سرطان فتاك

أخبار الآن | بيروت - لبنان - تريسي ابي انطون

فيما تعاني الطفلة ريتا من مرضٍ نادرٍ جداً يؤثرُ على نموّها الطبيعي ومناعتها، تنشطُ المبادراتُ الأهلية لتقديمِ الدعمِ المادي والمعنوي حتى تتمكنَ من إجراءِ عمليتها الباهظة الثمن والتي ستنقذها من سرطانٍ وشيك.



ريتا طفلة استثنائية، خفيفة الظلّ، تضحك وتمرح مثلها مثل جميع الأطفال بعمرها، بعمر الثماني سنوات، لكن روحها تسكن في جسد صغير بسبب معاناتها من مرض نادر جداً هو Fanconi anemia الذي يسبب فشل نخاع العظام في تكوين خلايا الدم المختلفة.

تخبرنا ريتا غصن / طفلة تعاني من مرض نادر جداً قائلة :"ألعب مع رفاقي ورفيقاتي في المدرسة، وأنا في صف الروضات الثالث.

ريتا تدرك أن وضعها ليس بسهل، وأن عليها أن تتأقلم مع المضاعفات وكأنها فترة وستمضي.

وتشرح لنا ريتا وضعها الصحي ايضا فتضيف :"لا يمكنني دائما أن أنجح في فحص التنفس، ولكن عندما ترتاح الروايا يمكنني أن أنجح بذلك.

وفيما تتجاوز الكثير من الصعوبات الصحية، تتكاتف عائلتها على تقديم المستحيل لها، حتى تتعافى. وقد بادر أخوها في فحوصات مطابقةِنخاع العظام ليتبرّع بها إلى أخته الصغيرة.

ويتمنى غصن غصن أخو ريتا أن تخضع لعملية زرع نخاع العظام وأن تكون فترة انتقال من حياة إلى أخرى، إلى الحياة الطبيعية.

حنانُ الأم وعطفُها غمرا ريتا منذ الولادة، مع كم من التضحيات ممزوجاً بالكثير من الايجابية والصبر، وأن المرض قد يزول بمجرّد اجراء العملية.

اما الام سونياغصن والدة ريتافتختصر المشهد الأم تقول لابنتها: "أنا لا أبكي لأنك تمديني بالقوة والدعم. ريتا فرح البيت، وعندما لا تكون في المنزل نشعر بأن الأجواء محبطة، لا فرح ولا بهجة.

شريف وهو ناج من السرطان وقد خضع للعملية نفسها، يثدّم اليوم الدعم المعنوي لريتا ولأسرتها ويؤكد أن لا شيء مستحيل، ولا يتوانى عن تقدم الدعم المادي من خلال مبادرات لمساعدة ريتا على اتمام عمليتها الباهظة الثمن.

ويشارك شريف قيس ناج من السرطان الذي يقدم الدعم إلى ريتا

أقول لكل إنسان قادر على المساعدة أن يبادر إلى ذلك.الله الذي انقذني من مرض السرطان قد أعطاني القدرة للمساعدة وأنا اليوم أساند ريتا وأعدها بالمستحيل حتى تنجو من المرض.

وإذا لم تخضع ريتا لهذه العملية، فحياتها معرّضة لسرطان فتاك، تحاول عائلتـُها مع محبيها تفادي إصابتها به.





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