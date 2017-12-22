في ذكرى البيعة الثالثة.. الملك سلمان يواصل مسيرة الإنجازات

أخبار الآن | الرياض - السعودية (خاص)

في الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم؛ يحتفي المواطنون والمقيمون بمسيرة الإنجاز في مجالات الحياة وصنوفها، ومنها تحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة. أخبار الآن استطلعت آراء مسؤلين واعلامين بهذه المناسبة.



يحتفل السعوديون هذه الأيام بالذكرى الثالثة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزـ حفظه الله ـ، ملكاً للبلاد، والتي توافق الخميس 3 ربيع الآخر، ويعد هذا الاحتفال الثاني الذي يشهده العام الميلادي الجاري 2017، الذي يوشك على الانتهاء بعد أيام قليلة، حاملاً معه هذه الميزة الفريدة، إذ كان أول أيامه موافقاً للاحتفال بالذكرى الثانية لمبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز، ووافق أمس الخميس 22 ديسمبر الجاري، الاحتفال بالذكرى الثالثة لهذه البيعة المباركة.

وشهد العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من القفزات التنموية التي أضاءت وما زالت تضيء دروب الوطن الشامخ ليزهو بهيًا في مصاف دول العالم المتقدمة، ما سيمكن السعوديين من التباهي والفخر بوطنهم حيثما تقدمت في المجالات كافة.

وتنوعت تلك القفزات لتشمل المبادرات والأوامر والمشاريع وغيرها مما يصب في رفعة الوطن والمواطن، إيمانًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن الوطن يشد أوتاده بأبنائه ويرتقي بسواعدهم.

وأتت مشاريع القدية، والبحر الأحمر، والفيصلية ونيوم، شاهدة على ذلك النمو، ومجسدة لرؤية المملكة 2030 نحو سعودية زاخرة متطورة.

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