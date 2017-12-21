بعد شهر من المنافسة.. راديو الآن يعلن عن الفائز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

نظم راديو الآن مسابقة إذاعية سعى من خلالها إلى تقديم عرض عمل للمتسابقين الناطقين باللغة العربية من مختلف الدول.

وحملت المسابقة هاشتاغ #مذيع_راديو_الآن..

امتدت المسابقة على مدى أكثر من ثلاثين يوماً وتنافس خلالها المتقدمون عبر مرورهم بمراحل إلى أن تم مؤخراً الإعلان عن المنافس الفائز وهو نور الدين غزال من الأردن.



في الاستديو براء صليبي مديرة الراديو ستحدثنا عن تفاصيل هذه المسابقة وعبر سكايب من عمّان نور الدين غزال المتسابق الذي حصل على لقب مذيع راديو الآن





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