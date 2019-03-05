فرصة داعش الأخيرة للاستسلام في الباغوز

أخبار الان | الباغوز - دير الزور - سوريا (روناك شيخي)

تتقدم قوات سوريا الديمقراطية ببطء وتوقف القتال في احد المحاور في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، لتمنح مقاتلي تنظيم داعش فرصة للاستسلام والخروج. وبالفعل خرج حوالي مئة وخمسين مسلحاً من داعش مع أسرهم خلال اربع وعشرين ساعة.

في بلدة الباغوز على الضفاف الشرقية لنهر الفرات تستمر المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش بشكل متقطع في محاولة لفتح ممرات لخروج بعض المدنيين وتسليم عناصر التنظيم لانفسهم

يقف عدنان عفرين القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في نقطة قريبة من مزارع الباغوز ويشرح لنا اخر مجريات المعركة

عدنان عفريني : حيث يقول ان المخطط المرسوم للمعركة يسير بشكل جيد و منذ البارحة استسلم عدد لا يستهان به من عناصر التنظيم معظمهم من جنسيات اجنبية و نحن قوات سوريا الديمقراطية نتامل استسلام المزيد تجنبا لسفك الدماء وفي حال عدم استسلامهم نحن مضطرون لموصلة القتال , لا نستطيع تحديد مدة زمنية لانهاء المعركة وهذا يتوقف على استسلام عناصر التنظيم

على الطريق المؤدية الى خطوط التماس مع داعش تقف قافلة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وتبدوا عليهم علامات الفرح التي تشي بنصر وشيك

عزام حسكة : يتحدث عن آخر التطورات ويقول أن المساحة المتبقية تحت سيطرت داعش لا تتجاوز سبع مئة متر حيث سلم حوالي مئتين وخمسين شخص أنفسهم الى الآن

تنظيم داعش الذي بات منهارا تبدو علامات الانقسام داخل صفوفه حيث يقاتل بعض عناصره بشراسة ويحاول البعض الاخر الهرب والاستسلام ممايؤكد قرب انتهاء المعركة في الايام القليلة المقبلة

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