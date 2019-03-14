بعد استسلام مئات من داعش.. من الذي بقي في الباغوز؟

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (روناك شيخي)

يحاول مسلحو تنظيم داعش استغلال الظروف الجوية السيئة في الباغوز للتسلل الى مناطق قوات سوريا الديمقراطية وذلك في محاولة يائسة لاستعادة المناطق التي خسرها، من جهتها تعمل قوات سوريا الديمقراطية على افشال هذه المحاولات خاصة هجمات الإنتحاريين.

أثناء تمركزنا في إحدى النقاط القريبة من بلدة الباغوز شاهدنا أحد الانفجارات الضخمة داخل جيب تنظيم داعش الأخير برفقة القيادي رستم حسكة توجهنا إلى الخطوط الأمامية للمعركة لنتقصى أخر التطورات عن كثب.

كان يجب ان نقف في أحدى النقاط، ويتابع رستم توجيه التعليمات للمقاتلين لتنفيذ التكتيكات بدقة في المعركة ومن ثم نتجه مشيا على الاقدام وبحذر إلى خطوط التماس والاختباء في أحد البيوت لنتمكن من رصد الاشتباكات.

رستم حسكة : يقول رستم حسكة أن القتال مستمر والاشتباكات عنيفة بيننا وبين داعش وقامت قواتنا بالهجوم على الجيب الأخير لداعش من محورين وقمنا بالسيطرة على عدة نقاط لهم الآن التوغل بطيء لأن أغلب من تبقى في الداخل هم المهاجمين الانتحارين وفي ذات المكان يرابط يحيى من فصيل لواء الشمال الديمقراطي مصوبا فوهة سلاحه باتجاه العدو.

يحيى محمد: يخبرنا أن بعض عناصر داعش حاولوا التسلل اثناء الليل وقمنا بصد هجومهم بالقتال المباشر وبواسطة طيران التحالف والأمور جيدة إلى الآن.

من نقطة تمركزنا يبدوا واضحا المخيم الذي يتحصن بداخله التنظيم على ضفة نهر الفرات.

وتتعالى أصوات الاشتباكات والانفجارات في الوقت الذي قام فيه تنظيم داعش باستغلال سوء الأحوال الجوية ليشن هجوما مباغتا على نقاط قوات سوريا الديمقراطية وتقوم القوات بدورها بصد الهجمات.



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