ماهي الخروقات الدستورية التي قام بها الرئيس الجزائري؟

أخبار الآن | الجزائر العاصمة - الجزائر (جمال لعريبي)

في لقاء خاص مع أخبار الآن قال الناشط الحقوقي وعضو المجلس الدستوري الاستاذ عامر رخيلة ان الرئيس الجزائري تجاوز الدستور عندما قام بإلغاء المسار الانتخابي وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ البلاد بالاضافة الى تمديد فترة ولايته لسنتين و هو تعارض صارخ مع الدستور الجزائري.

واضاف الناشط الحقوقي و عضو المجلس الدستوري الاستاذ عامر رخيلة ان بوتفليقة خرق الدستور عند استحداثه لمنصب لنائب وزير اول بحيث لا يوجد سند قانوني ولا نص دستوري يسمح له بتعيين نائب وزير اول دون الرجوع إلى البرلمان الجزائري ومجلس الامة واتخاذ قرارات هامة دون مشاورة الأغلبية البرلمانية.



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