صور حصرية لأخبار الآن من داخل الباغوز

اخبار الآن- الباغوز- حصري

حصلت أخبار الآن على لقطات حصرية من على بعد 400 متر من البقعة التي يتحصن فيها داعش.

اظهرت الصور حركة شبه معدومة لا تخلو من اشتباكات متقطعة و اصوات لرصاص قناصة.

في البقعة التي لا يزال داعش فيها محاصرا مجموعة من السيارات غير الصالحة للإستخدام كان اكد بعض افراد داعش انهم كانوا يستخدمونها للمبيت فيها.

اخبار الآن التقت ايضا بعض المقاتلين في سوريا الديمقراطية الذين اكدوا ان المعركة تقترب من الحسم بعد استسلام غالبية العناصر.

وكان عدد كبير من مقاتلي التنظيم الإرهابي قد سلموا انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية فيما خرج عوائل الإرهابيين.

هذا وتتوعد سوريا الديمقراطية بملاحقة الإرهابيين حتى القضاء على آخر فرد منهم في المنطقة التي احتلها التنظيم لسنوات.

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