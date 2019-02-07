هكذا خسر داعش هجين وسيكون مصير المناطق المتبقية

أخبار الآن | هجين - شرق سوريا (حصري - وسام يوسف)

بعد تحرير بلدة هجين التي كانت معقلا مهما جدا لتنظيم داعش في دير الزور، أكدت قوات سوريا الديمقراطية وقوت العشائر العربية أن مصير داعش في باقي المناطق التي يحتلها في سوريا سيكون مشابها لما حصل للتنظيم في هجين.

وحصلت أخبار الآن على لقطات حصرية لمدينة هجين التابعة لمحافظة دير الزور بعد تحريرها على يد قوات سوريا الديمقراطية من احتلال تنظيم داعش الذي خسر منطقة هجين ، وأظهرت اللقطات مقاتلين من قوات العشائر العربية وهم يشيرون الى أهم مناطق هجين بعد تحريرها ، مؤكدين أن هذا ما سيحدث في المناطق القريبة والمتبقية من احتلاله .

و كانت قوات سوريا الديمقراطية حررت هجين وهي أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي كان يحتله تنظيم داعش شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إنه "بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي من طرد تنظيم داعش من هجين، أكبر بلدات الجيب".

وتقود هذه القوات، المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 أيلول/سبتمبر الماضي هجوماً بدعم من التحالف الدولي لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.

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