هبة نور: الدراما السورية ستبقى حجر أساس

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (محمد فروانة)



قالت الفنانة السورية هبة نور إن الدراما السورية، هي حجر رئيس في الدراما العربية، مشيرة إلى أنه لا يمكن انكارُ وجودِها، بالرغم من ما تعرضت له من هِزات.

وأوضحت هبة نور، التي حلت ضيفة على مؤتمر إيديك الذي يقام في دبي، ويعد أكبر مؤتمر متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، في حديث لأخبار الآن، أن الدراما السورية بدأت تعود وبقوة، وهي دائماً متواجدة وأصبحت جزءاً من أعمال مصرية ولبنانية.

وعن الأعمال الدرامية، أشارت نور، إلى أن الموهبة والشخصية، هي التي تفرض نفسها على هذه الأعمال، بارتباطها أيضاً بالنص والإخراج الذي يبرز العمل وقوته.

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