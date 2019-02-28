صحافية روسية تشرح لـ"أخبار الآن" من يتحكم بـ"الفاغنر"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد)

في مثل هذا الشهر من العام الماضي، قتل حوالي 200 مسلح وجرح العشرات من مرتزقة "الفاغنر" الروسية، إثر هجومها على موقع عسكري تابع للتحالف الدولي ضد "داعش"، في "دير الزور" شرق سوريا.

الهجوم عرف العالم جرائم المرتزقة الروسية المسماة بـ"الفاغنر"، والخطر الذي تشكله ومازال على الدول الضعيفة.

الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية الروسية، ناديجدا كيفركوفا، تشكف المستور عن مرتزقة الفاغنر الروسية، وعلاقتها بالكرملين، وذلك في مقابلة خاصة نسق لها الزميل في غرفة الأخبار عبيد أعبيد.

اقرا: ناشطة و صحافية روسية تكسر جدار الصمت حول الفاغنر