الرئيس الفرنسي السابق: لا أوافق قرار ترامب الإنسحاب من سوريا

أخبار الآن | أربيل - العراق

أجرت مراسلة تلفزيون الآن جنان موسى مقابلة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تحدث فيها عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الإنسحاب من سوريا.

وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند قد اجمتع خلال اجتماعه مع الرئيس مسعود البارزاني أمس الأثنين، عبر خلالها "عن تقديره لبسالة وشجاعة وتضحيات شعب كوردستان والبيشمركة في الحرب ضد داعش، وأعرب عن سروره تجاه المرحلة الجديدة الحالية في كوردستان، حيث إندحار داعش وإجراء الانتخابات وسير العملية الديمقراطية القوية والمستمرة، معلناً أن شعب كوردستان ينتظر مستقبلاً زاهراً ومتقدماً".

وقدم الرئيس الفرنسي شكره للرئيس البارزاني وشعب كوردستان لإيوائهم النازحين والمهجرين ومساعدة المكونات المسيحية والإيزيدية. وجدد ثبات الموقف الفرنسي تجاه شعب كوردستان ودعمه ومساندته، مؤكداً عدم تغييرها مع تغيير الوجوه السياسية.

وفي محور آخر من الإجتماع، تم تسليط الضوء على "مخاطر وتهديدات الإرهاب والتطرف على الأمن الدولي، وكذلك سبل منع تجدد ظهور الإرهاب والحرب الإيديولوجية. كما تم تداول أوضاع المسيحيين والإزيديين في كوردستان، وأوضاع النازحين وضمان الأمن وتقديم الخدمات في المناطق المحررة".

وكانت الأوضاع في سوريا ومستقبل الشعب الكردي في ذلك البلد وآخر المتغيرات، محاور آخرى في اللقاء، وأكد الجانبان على ضرورة حماية الشعب الكردي في سوريا ومنع نزوحهم أو إلحاق المزيد من الأذى بهم.



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