نساء داعش تقاتلن في آخر معاقله في دير الزور

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (روناك شيخي)



مساحة صغيرة يتحصن داخلها مسلحو تنظيم داعش على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في بلدة الباغوز، حيث تؤكد قوات سوريا الديمقراطية رفضها لاي تفاوض مع التنظيم وتتوخى الحذر في التقدم حرصا على من تبقى من المدنيين داخل الجيب الاخير.

عبر صحراء وعرة اتجهنا الى بلدة الباغوز برفقة قوات سوريا الديمقراطية لحماية الصحفيين.

على بعد خمسمئة متر من مكان توقفنا يظهر اخر جيب لتنظيم داعش حيث تتصاعد اعمدة الدخان بعد ضرب احد نقاطهم من قبل طيران التحالف.



خطاب هو أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية والذي يرابط في خطوط التماس يشرح لنا اخر التطورات.

لوند كان متواجد منذ بدء المعركة الاخيرة وشهد انهيار التنظيم وتسليم العناصر لانفسهم.



لم يعد لتنظيم داعش اى قوة تذكر ويرجح بعض قادة القوات الديمقراطيةان نساء التنظيم يقاتلن عوضا عن الرجال بسبب اصابة معظمهم في الاشتباكات.

يقول خطاب انهم حاصروا داعش في مساحة بعرض واحد كيلومتر وطول اربعمئة متر وقمنا بايقاف التقدم بسبب وجود العائلات المدنية والاطفال وحاصرناهم من جميع الجهات وفي الساعات القليلة القادمة سنقوم بتحرير البلدة بالكامل.

ويضيف لوند ان عناصر التنظيم يقومون بتسليم الاسرى ونحن بدورنا نقوم بامدادهم بالطعام والشراب حتى لايموت اسرانا جوعا وننتظر اومر القيادة لنقوم بتحرير الجيب الاخير خلال ساعتين





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