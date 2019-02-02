تحضيراً لزيارة البابا.. "أخبار الآن" تزور كنيسة مار فرنسيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يصل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية يوم غد دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس في جامع الشيخ زايد الكبير أعضاء مجلس حكماء المسلمين ، ليشارك بعد ذلك في اللقاء بين الأديان في صرح زايد المؤسِّس.

وسيزور البابا فرنسيس كاتدرائية أبو ظبي، ثم سيحتفل بالقداس الإلهي في مدينة زايد الرياضية، كاميرا أخبار الآن زارت كنيسة مار فرنسيس في دبي ، إذ التقى الزميل روميو موسى كاهن رعية كنيسة مار فرنسيس الأب طانيوس جعجع الكبوشي ، إذ قال إن الإمارات نموذج للتسامح بين الأديان.

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