فتاة افتراضية مثيرة تصطاد أحد أنصار داعش

أخبار الآن | هولندا (جنان موسى)

قام نشطاء أكراد مناهضين لداعش في هولندا بإنشاء حسابات وهمية على تويتر لفتيات مثيرات متأثرات بفكر داعش، وذلك من أجل جذب وخداع شبان يريدون الالتحاق بالتنظيم.

بهذه الطريقة نجحوا في الإيقاع بالجهادي العراقي الهولندي المشهور محمد خورشيد، وإلقاء القبض عليه. نتابع مراسلتنا جنان موسى في هذا التقرير الحصري عن صيادي أنصار داعش على منصات التواصل الإجتماعي.

ماذا تعرفون عن هولندا؟ لا شك أنكم سمعتم عن طواحينِها وأراضيها المنبسطة، ولكن هل تعلمون أنه منذ تأسيسِ داعش انضم حوالي 310 مواطنين هولنديين إلى صفوف التنظيمات المتطرفة في سوريا؟

هذا ما دفع عدداً من الأكرادِ في هولندا إلى إنشاءِ مجموعة على الانترنت في بداية عام ٢٠١٥ لإصطياد إرهابيي داعش على وسائل التواصل الاجتماعي ومنعهم من الوصول إلى سوريا.



في مكان سريّ في هولندا قابلت مراسلتنا أحد أعضاء المجموعة، الذي أراد أن يُعرِّف نفسه باسم "شورش". إنها المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى وسيلة إعلامية. حيث طلب منها أن يخفي وجهَه خوفاً من محاولة داعشِ الانتقام منه.

واستخدم شورش ومجموعتُه أقدم خدعةٍ في التاريخ للإيقاع بمؤيدي داعش ألا وهي الجنس، فقاموا بإنشاء حساب وهمي على تويتر وادّعوا أن الحساب يعود لفتاة مسلمة مؤيدة لداعش مقيمةٍ في بريطانيا.

فوقع في الفخ محمد خورشيد وهو أحدُ مؤيدي داعش من هولندا، وهو في الأصل كردي من العراق.

في بداية الأمر، خورشيد تحمس كثيراً عندما أرسل شورش ومجموعته صورة لفتاة جميلة مدعية أنها صاحبةُ حسابِ تويتر الوهمي، ثم بادر بعدها خورشيد إلى إرسال صورته الخاصة.

تطورت العلاقة واقترح خورشيد بعدها على الفتاة الوهميةِ أن يلتقي بها في العاصمة الإيطالية روما لينتقلا إلى أراضي داعش للزواج، والعيش هناك.

عندما حجز مقعدَه على الطائرة، أعطاها رقم الرحلة، وهنا طبعاً تواصل شورش ومجموعته بالسلطات وتم اعتقالُ خورشيد في المطار.

فدخل خورشيد السجن وخرج منه أكثر َمن مرة منذ العام ٢٠١٥ بتهمٍ متعلقة بالإرهاب.

فماذا يجب أن يحلّ بخورشيد من وجهة نظر صيادِ الدواعش شورش؟

شورش قال: يحب أن لا يطلقون سراحه، فهو لا يستحق ذلك.

"رسائل خاصة بين ناشط كردي يدعي أنه فتاة تريد الإنضمام لداعش وأحد أنصار التنظيم من هولندا واسمه محمد خورشيد، يكتب خورشيد على تويتر تحت اسم صلاح الدين الكردي".

"رسائل خاصة بين ناشط كردي يدعي أنه فتاة تريد الإنضمام لداعش وأحد أنصار التنظيم من هولندا واسمه محمد خورشيد، يكتب خورشيد على تويتر تحت اسم صلاح الدين الكردي".

"رسائل خاصة بين ناشط كردي يدعي أنه فتاة تريد الإنضمام لداعش وأحد أنصار التنظيم من هولندا واسمه محمد خورشيد، يكتب خورشيد على تويتر تحت اسم صلاح الدين الكردي".

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