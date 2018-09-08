هل بدأ الإنقلاب على الجولاني؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

بعد إعتداء افراد من هيئة تحرير الشام وحزب التحرير امس الجمعة على المظاهرة المركزية في مدينة ادلب التي انطلقت رافعة رايات تطالب بوقف الهجوم المحتمل على ادلب .



ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالانتقادات ، واثار اطلاق تحرير الشام النار على المتظاهرين سخط غالبية الناشطين الذين اكدوا ان الامر يهدف الى تخريب المظاهرة و استكمال ما بدأته تحرير الشام منذ البداية بتخريب الثورة السورية.

المعلومات التي وردتنا اكدت ان المتظاهرين استطاعوا صدّ محاولات تحرير الشام و قد جرى عراك بالايدي بين المتظاهرين وافراد الهيئة تَلَاهُ اطلاقٌ للنار .

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لكن اللافت ان بعض قيادات الهيئة حاول الإيحاء بان الهيئة مؤيدة للتظاهرات وكتب رئيس ادارة الشؤون السياسية فيها يوسف الهجر على تلغرام مُشِيدًا بخروج المظاهرة ما فسره البعض انقلابا صريحا على قيادة الجولان وانعكاسا للنزاعات داخل هيئة تحرير الشام ( النصرة سابقا) و محاولة جديدة للإستفادة من الوضع و التعبير عن عدم الرضا على قرارات الجولاني و خصوصا ان عددا من اعضاء مجلس الشورى عمدوا الى مشاركة ما كتبه الهجر و على رأسهم ابو ماريا القحطاني.

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