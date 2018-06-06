هل يسعى العراق الى تدويل أزمة دجلة لمنع تكرارها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وسام يوسف)

أفادت مصادر عراقية مسؤولة بأن الحكومة قد تتجه لتدويل أزمة جفاف دجلة الذي تسببت به تركيا و إيران بقطعها المياه عن النهر , وقالت المصادر أن بغداد بانتظار نتائج المفاوضات التي تجريها مع كل من انقرة وطهران قبل التوجه صوب المجمتع الدولي.

العراق مقبل على تدويل أزمة شُح المياه على خلفية قطع تركيا الماء عن نهر دجلة من اجل ملئ سد أليسو القريب من الحدود العراقية وقطع ايران الماء عن نهر الزاب الأسفل ، ولأن العراق ربما لا يحمل ايةَ اوراق ضغط على الجارتين الشمالية والشرقية فقد يلجأ الى التدويل لضمان عدم تكرار الأزمة، هذا ما قالته مصادر عراقية رسمية لأخبار الآن.

برغم ان الموصل القريبة من الحدود التركية شمال العراق كانت اولى المدن التي ظهر في دجلتها الجفاف لكن مدن اقليم كردستان ايضا بدأت تعاني من شُح المياه بعد ان قطعت ايران الماء عن نهر الزاب الأسفل.

بغداد العاصمة التي يسكنها ما يزيد على سبعة ملاين انسان إستيقظوا على خطر داهم تمثلَ بهبوطٍ حاد لمنسوب نهر دجلة ، أما الخطرُ الأكبر فقد تجلى بمحافظات وسط العراق وجنوبه التي تعتمد على الزراعة.

أزمة المياه التي يشهدها العراق تعتبر الأصعب بعد إرهاب داعش ، ومع غياب الحلول يبدو ان تدويل القضية هو الحل الاقرب أمام الحكومة العراقية خاصة وأن ما قامت به ايران وتركيا يهدد حياة سبعين بالمئة من سكان العراق.

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