كيف تسببت نتائج الإنتخابات بأزمة في العراق؟

أخبار الآن | بغداد - العراق (حسام الأحبابي)

دعت رئاسة الجمهورية العراقية المحكمة الاتحادية الى النظر بجميع الطعون والاعتراضات بنتائج الانتخابات , في وقت إستمرت فيه المحادثات الرامية الى تكوين الكتلة النيابية الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة.



لم يكتف النواب الموقعون على قرار البرلمان العراقي بموقف رئاسة الجمهورية دعوة القضاء الى النظر بجميع الطعون والإعتراضات على نتائج الانتخابات , كما جدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم موقفه بالامتناع عن الطعن بالنتائج لدى المحكمة الاتحادية ما أدى الى تأزم العلاقة بين الجانبين.

كان البرلمان العراقي قد طالب مفوضية الإنتخابات بالتجاوب مع قراره إعادة عد وفرز 10% من نتائج الاقتراع وإلغاء تصويت الخارج مهدداً بتحويل القرار الى قانون, و قال مقرر البرلمان عماد يوخنا لأخبار الآن إن القرار صدر تصحيحاً لأخطاء أضرت بالعملية الديمقراطية في العراق.

في المقابل رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطبيق أية قرارات صادرة عن البرلمان قبل المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية , وهو ما أكده المتحدث بإسم المفوضية حازم الرديني لأخبار الآن.

يأتي تناقض المواقف بين البرلمان ورئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات بينما إستمرت محادثات تشكيل الحكومة المقبلة التي يجريها إئتلافا سائرون بزعامة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر والنصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي , في وقت يشير فيه مراقبون الى أن سبب تأخر تكوين الكتلة النيابية الأكبر هو عدم الإتفاق حتى الآن بسبب الإعتراضات على نتائج الانتخابات حتى من قبل أطراف فائزة.

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