كيف تطارد القوات العراقية داعش في حمرين والشرقاط

أخبار الآن | صلاح الدين - العراق (وسام يوسف)

نفذت القواتُ العراقية المشتركةُ عملياتٍ جديدةٍ لمطاردة مسلحي داعش على مرحلتين، الأولى في حوض حمرين الذي يربط ثلاثَ مُدُنٍ هي صلاح الدين وديالى وكركوك، والثانية من جهة الشرقاط، وذلك لكشف مخابئهم ومطاردة فلول التنظيم ومنع عودتهم.

منذ نحو شهرين , أطلقت القوت العراقية المشتركة عمليات عسكرية أسفرت حتى الساعات القليلة الماضية عن تدمير العديد من مضافات مسلحي داعش ومخابئ فلوله في حوض حمرين الممتد بين كركوك و ديالى وصلاح الدين ومنطقة الشرقاط المجارو للموصل , في وقت تواصل فيه تأمين الطرق الرابطة بين هذه المحافظات لمنع الهجمات التي تنفذها بقايا داعش ضد المدنيين ومواقع القوات العراقية.

القوات الأمنية العراقية فتحت صفحة جديدة من عمليات تطهير المناطق والمرتفعات القربية من الطرق الممتدة في حمرين والشرقاط بالتزامن بين عمليات ديالى وعمليات صلاح الدين حيث تحاول فلول داعش التسلل منها بهدف إعادة إحتلالها.

بالقرب من مدينة الشرقاط الى الشمال الشرقي من صلاح الدين حاول مسلحو داعش أكثر من مرة التعرض لبعض القرى حيث يبدو المشهدُ أخطرَ في هذه المنطقة.

إعادة إنتشار القوات الأمنية العراقية في هذه الطرق والمناطق التي يتخفى فيها الهاربون من داعش تستهدف منعهم من إتخاذها ملاذات آمنة لهم بعد أن تم طردهم, وفي الوقت الراهن تواصل القوات العراقية تطهير هذه المناطق برغم الصعوبات الجغرافية والمساحات التي يختبأ فيها فلول التنظيم.

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