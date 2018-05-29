المنذرية أهم المعابر الحدودية العراقية التي تستغلها إيران

أخبار الآن | ديالى - العراق (وسام يوسف)

تزايدت المطالب في محافظة ديالى من الحكومة العراقية بضرورة ضبط المعابر الحدودية مع إيران ومنع عمليات الإستغلال التي تنفذها جهات مدعومة من طهران لاسيما في معبر المنذرية الحدودي الذي يشهد تمييزاً وإجراءات غير قانونية لصالح إيران على حساب المصالح العراقية.

هنا بالقرب من معبر المنذرية في ديالى الحدودية مع إيران الصورة أكثر وضوحاً فالبضائع الإيرانية تدخل منذ خمسة عشر عاماً لتغرق الأسواق العراقية , حيث يستغل التجار الإيرانيون نفوذ حكومتهم في العراق.

الأسواق العراقية بالنسبة لإيران أحدُ أهم منافذ تسويق بضائعها لاسيما بعد إشتداد العقوبات الأمريكية والدولية عليها , أما الحدود الممتدة بين البلدين لمسافة ألف ومئتي كيلومتر فهي وفق مراقبين شبه مفتوحة.

أما الحكومة العراقية فتواجه مطالبَ متزايدة لتأمين الحدود مع إيران حيث يقول مواطنون من أهل المنطقة ومراقبون إن القوات التي تدير حدود ديالى مع إيران تابعة لجهات سياسية عراقية تحظى بدعم إيراني مباشر ومتواصل.

هذا و تتزايد المطالبُ في العراق بضبط الحدود بشكل قانوني وصارم مع إيران ودعم الشركات الوطنية وعدم تمييز الإيرانية على حسابها وبالتالي تحمل العراق عبء عقوبات دولية ترهق إقتصاده المتأزم أصلاً.



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