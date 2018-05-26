دعما لمحمد صلاح: ريال مدريد يواجه 400 مليون عربي

أخبار الآن | أوكرانيا - كييف (جنان موسى)

من منا لا ينتظر بفارغ الصبر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يقام ليلة السبت في العاصمة الأوكرانية كييف؟

الحدث مهم لعشاق الكرة حول العالم ولكن الأهم بالنسبة لمعظم العرب هو مشاركة النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول.

من رجلٍ عاديٍ الى أحدِ أشهر نجوم العالم... محمد صلاح هو النجمُ الأبرزُ في العاصمةِ الأوكرانية هذه الأيام.

مشجعو ليفربول اطلقوا أغنيةً

تحمل اسمَه. بالنسبة لهم هو الملكُ المصري الذي خطف قلوبَهم.

تستعد العاصمةُ الأوكرانية الجميلة كييف لاهمِ حدثٍ كروي لهذا العام.

انه نهائيُ دوريِ أبطالِ أوروبا لكرة القدم الذي يجمع ليفربول وريال مدريد.

عشاقُ اللعبةِ يجتاحون شوارعَ المدينةِ وهذا هو الكأسُ الحقيقي لنهائي دوري الابطال الاوروبية وهو معروضٌ في وسْطِ كييف حيث يتهافت المشجعون لالتقاطِ صور تذكارية معه.

في الملعب الاولمبي سيتنافس النجومُ الا ان عيونَ العربِ متجهة نحو النجمِ المصري محمد صلاح الذي يلهم الملايين بأدائه وتواضعه.

الى مطعمٍ عربي في ضواحي كييف توجهت. عند الافطارِ يجتمع هنا شبانٌ عرب مقيمون في اوكرانيا، وهم بدون أدنى شك من عشاقِ محمد صلاح الذي يبث فيهم الأملَ والطموح.

وبعض النظرِ عن نتيجة هذه المباراة ، فان ما فعله محمد صلاح لا يقتصر على تسجيل الاهدافِ بل تجاوز ذلك بكثير فهو الذي ساهم في تغيير الصورة النمطيةِ للعرب والمسلمين عند الشعوب الغربية.

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