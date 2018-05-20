قوائم العرب والتركمان تطالب بإلغاء نتائج انتخابات كركوك

أخبار الآن | كركوك - العراق (وسام يوسف)

طالبت القائمتان الممثلتان للعرب والتركمان في كركوك بإلغاء نتائج الانتخابات في المدينة و إعادة الفرز والعد اليدوي لأوراق الإقتراع التي قالوا إنها تعرضت للتلاعب والتزوير.



و واصل مؤيدو القائمتين العربية والتركمانية في كركوك واصلوا الإعتصام قرب مقر المفوضية الانتخابية العراقية , متهمين منتسبيها بالتواطؤ مع جهات سياسية أخرى.

في هذه الأثناء ذكرت مصادر أمنية ومحلية في كروكوك أن المواطنين المؤيدين للقوائم الانتخابية الممثلة للعرب واتركمان في كركوك يستعدون لإطلاق تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في المدينة.



و تلقت المفوضية العليا للانتخابات العراقية 1416 شكوى على النتائج التي أعلنتها ليلة الجمعة الماضية بينها 33 شكوى حمراء.



ووفق الارقام التي أعلنتها المفوضية فقد حصل تحالف سائرون على 54 مقعداً وتحالف الفتح 47 مقعداً وإئتلاف النصر 42 مقعداً وإئتلاف دولة القانون 26 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعداً وإئتلاف الوطنية 21 مقعداً وتيار الحكمة الوطني 19 مقعداً.

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