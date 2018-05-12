المئات من أفراد القوات العراقية لم يتمكنوا من التصويت

أخبار الآن | ديالى - العراق (وسام يوسف)

شهد عدد من مراكز التصويت الخاص في ديالى شمال شرق بغداد فوضى بسبب إغلاق صناديق الاقتراع وعدم تمكن المئات من منتسبي الجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم بسبب تأخر إفتتاح هذه المراكز عن الموعد المحدد وتلكؤ أجهزة الإقتراع الألكترونية.

وعلى خلفية تلكؤ بعض أجهزة الإقتراع الألكترونية قررت مفوضية الانتخابات في بعقوبة السماح بتصويت جميع من لم يصوتوا من أفراد الجيش والشرطة العراقية خلال التصويت العام.

و كانت قد اقفلت صناديق الاقتراع في إنتخابات مجلس النواب العراقي في التصويت الخاص بالقوات الأمنية عند الساعة السادسة مساء الجمعة حيث شهدت إقبالاً كبيراً تجاوز السبعين بالمائة حسب بيان مفوضية الانتخابات برغم كون المئات من أفراد القوات العراقية لم يتمكنوا من التصويت في مختلف المحافظات بسبب الخلل الذي أصاب بعض أجهزة التصويت الألكتروني.

هذا و سجلت عدد من مراكز التصويت خاصة في بغداد إرباكا بسبب تعطل أجهزة التصويت الألكترونية نتيجة إرتفاع درجة حرارة هذه الأجهزة وتأخِرها في التعرف على حامل البطاقة الانتخابية مما ولد حالة تذمر بين الناخبين الذين إنسحب أغلبُهم دون إن يشاركوا بالتصويت.

وسجلت منظمات مدنية تراقب الإنتخابات توقف العديد من الأجهزة بمراكز الإقتراع بسبب مشكلاتٍ فنية وتقنية وتأخرِعملية معالجة ذلك كما لم تظهـر للبعض بصمةٌ في جهازِ التصويت.

وتستغرق عملية التصويت للشخص الواحد نحو ثلاث دقائق عبر أجهزة التصويت الألكترونية خلال التصويت بشكل طبيعي.

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