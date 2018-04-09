فشل إعلام داعش في إثبات وجوده أمام مناصريه

أخبار الآن | بغداد - العراق - أحمد كريم - خاص

اصدارات داعش اصبحت لاتحقق الغايات التي أحدثت من أجلها مع بدأ عمليات التنظيم بل هي مجرد محاولة فاشلة لارباك الاستقرار واثارة الرعب في نفوس المواطنين و مناصري التنظيم

في اخر اصدارتها حاولت داعش ان توهم المتلقي من جديد بانها ما زالت قوية،،لكن خبراء الامن يقولون ان حتى عمليات الذئاب المنفردة والقاضية بتحريك خلاياها النائمة لم تستطع ان تحقق الغايات في ضل ستراتيجية قوى الامن العراقية بتكثيف الجهد الاستخباراتي

هزيمةُ الميدانِ تُرجِمَتْ في الاعلامِ ، فداعش وبعدَ انْ فقدتْ السيطرةَ على الارضِ فضاؤها الالكتروني انحدرَ ولمْ يعدْ يؤثرُ - حسب قراءاتِ الميدانِ وما هو واقعٌ في الشارعِ العراقي



لداعش اكثر من وكالة .. وكالة الفرقان تم تفكيكها وعادت الى نشاطها في مابعد .. الغاية من الاصدارات لاثبات وجودها وتحاول هذه الجماعات ان تبث روح الرعب بين الناس



الشارعُ العراقيُ لم يعدْ يتوجسُ خوفا من هذه الجماعاتِ بعد ما كُشفَ المستور اما وقد انهزمت داعش في ارض الميدان هزيمة نكراء فما عاد لها اي وجود يقلق أحد

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