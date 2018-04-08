بعد داعش مفقودون وضحايا جراء انتهاكات التنظيم

أخبار الآن | بغداد - العراق - (قاسم حميد ) - خاص



تسبب تنظيم داعش باضرار كبيرة على العراق خلال فترة احتلاله اجزاء منها لأكثرمن ثلاث سنوات، فالاضرار التي خلفها داعش لم تقتصر فقط على الخسائر المادية بل كان الضرر الاكبر على نفوس العراقيين وحياتهم العادية، مراسلنا قاسم حميد يرصد بالتقرير التالي ابرز ما تسبب به داعش من اضرار على العراقيين

اضرار كبيرة تسبب بها تنظيم داعش خلال اكثر من ثلاث سنوات اجتاح فيها مساحات واسعة من العراق قبل انحساره وانهزامه على يد القوات العراقية، اضرار لم تقتصر على البنى التحتية والموارد والخسائر المادية طويلة الأمد ..انمادفع المدنييون فيها الثمن الاكبر

صرح مصطفى سعدون مديرالمرصد العراقي لحقوق الإنسان قائلا

وحسب المرصد العراقي لحقوق الانسان فاناستغل داعش مئات الاف المدنيين كدروع بشرية و جند مئات الاطفال فيما بترت اطراف عشرات منهم... وعثر على أكثر من خمسين مقبرة جماعية اختلفت اغداد الضحايا فيها من مئة شخص

الى سبعة الاف فيما كان قد نزح نو خمسة ملايين ونصف المليون شخص في وقت تقول الجهات الرسمية ان لا أرقام دقيقة تماما عن الضحايا والخسائر وأضاف د.علي البياتي المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان قائلا

اما بالنسبة للنازحين ينتظر نحو مليوني منهم العودة الى منازلهم ...كما ان هناك الالاف تنقصهم الاوراق الثبوتية الرسمية بسبب فقدانها في الحرب او وفاة ذويهم فيها او ولادتهم اثناء سطوة داعش على مدن عراقية

لايزال هناك عدد كبير من المفقودين ومجهولي المصير..فيما يشير مختصون الى أن مئات الالاف يحتاجون الى إعادة التأهيل النفسي بسبب ماتعرضوا له او شاهدوه من جرائم داعش الوحشية



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