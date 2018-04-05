تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات في غرب العراق

أخبار الآن | الأنبار - العراق (وسام يوسف)

أفاد مراسل أخبار الآن بأن مديرية الإستخبارات العسكرية في الأنبار غربي العراق تمكنت من تفكيك تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات في عدد من مدن المحافظة.

مصادر عسكرية عراقية أوضحت لمراسل أخبار الآن أن كتيبة إستخبارات الفرقة العاشرة في الجيش العراقي إعتقلت عدداً من فلول داعش في منطقة البو طيبان غربي الرمادي كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إجرامية.

و أضافت مصادر مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة في غرب العراق أن عملية الإختراق تمت وفق معلومات إستخبارية دقيقة و متابعة مستمرة لتحركات الخلية الإرهابية , مشيرة الى أن أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ٤/١ إرهاب.

يشار إلى أن القوات العراقية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن قتل و إعتقال العديد من الإرهابيين في المناطق التي تجري فيها عمليات ملاحقة فلول داعش.

و كانت قيادة العمليات العراقية المشتركة التي تنفذ عملية عسكرية واسعة لمطاردة بقايا مسلحي داعش أعلنت قتلها مسؤول الدعم اللوجستي للتنظيم خلال عملية إستباقية في جبال حمرين من جهة ديالى.

و أكدت مصادر عسكرية عراقية أن القوات الأمنية و خلال تعقبها لفلول داعش تمكنت وفق معلومات إستخباراتية من قتل القيادي بالتنظيم "أبو نبيل العراقي" مع سبعة من معاونيه , موضحة أنه كان المسؤولَ عن الدعم اللوجستي والمالي والتسليحي لمقاتلي داعش.

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