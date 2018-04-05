بواحد من أطرافها..عراقية أحرزت بطولة آسيا والعراق بكرة القدم

أخبار الآن | بعقوبة - العراق (وسام يوسف)

أحرزت فتاة عراقية من مدينة بعقوبة شرق بغداد بطولات دولية وعراقية بينها بطولة آسيا والعراق بكرة الطاولة وذلك بواحدٍ فقط من أطرافها برغم أن هذه الرياضة تعتمد في الأساس على خفة اليدين و قوة الأقدام , نجلاء فتاة فقدت ثلاثة من أطرافها بإنفجار لغم أرضي لكن إرادتها عوضت ما خسرته.

هذا الحائطُ الذي يتوسطُ منزلَ الفتاةِ العراقيةِ نجلاء في مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد كان لهُ الدورُ الأهم بتطويرِ مهارتِها في ممارسةِ رياضةِ كرةِ الطاولة وإحرازِها بطولاتٍ دوليةٍ ومحليةٍ برغم أنها تمارسُ اللعبةَ بواحدٍ فقط من أطرافِها.

يدٌ واحدة فقط كانت كافيةً بالنسبةِ لنجلاء ذاتِ الأربعةِ عشرَ ربيعاً لكي تحققَ حلمَها كبطلةٍ تحملُ ألقاباً قاريةً بكرةٍ الطاولة .. الكثيرُ من الإرادةِ هو ما تمتلكُهُ نجلاء بعد أن فقدت ثلاثاً من أطرافِها.

نجلاء فقدت أطرافَها الثلاثة بعد أن إنفجرت عليها عبوةٌ ناسفة في النصفِ الثاني لسنةِ ألفين وأربعةَ عشر الماضية عندما زرعَها مسلحو داعش بجوارِ منزل عائلتِها في مدينة بعقوبة.

والدا نجلاء و بعد أن إكتشفوا موهبةَ إبنتِهم في لعبةِ كرةِ الطاولة وفروا لها الكثيرَ من الإهتمامِ والدعمِ لتطويرِ موهبتِها في ممارسةِ هذه اللعبة الى جانبِ مواصلةِ دراستِها.

نجلاء باتت اليوم إحدى نجماتِ كرةِ الطاولة في العراق وآسيا بعد أن حصدت العديدَ من الأوسمةِ خلال مشاركتِها ببطولاتٍ قارية وعالمية كما أصبحت نموذجاً عراقياً ودولياً للكثيرِ من أقرانِها ليس بممارسةِ هذه اللعبةِ فقط بل بالإصرارِ والإرادةِ أيضاً.





اقرأ أيضا:

مخاطر كبيرة من ذوبان الجليد في القطب الشمالي