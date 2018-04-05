القوات العراقية تدمر مخابئ لفلول داعش في مزارع ديالى

أخبار الآن | ديالى - العراق (وسام يوسف)

تمكنت القوات العراقية المشتركة من الوصول الى مخابئ فلول داعش وقادة مجاميعهم في مناطق شمال شرقي ديالى أفرت أيضاً عن تدمير عدد من مضافاتهم و أنفاقهم حديثة الإنشاء.



و نقل مراسل أخبار الآن عن ضباط في قيادة شرطة ديالى تأكيدهم أن عملية عسكرية نوعية مباغتة تم تنفيذها بناء على معلومات إستخباراتية في مزارع منطقة السعدية شمال شرقي المحافظة أسفرت عن تدمير ثلاث مضافات لداعش تحت الأرض وتفجير عبوات ناسفة.

و أضاف هؤلاء الضباط أن العملية العسكرية المباغتة تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة و كان أهم محاورها التوغل لأكثر من 5 كلم في عمق بساتين كبيرة بعضها يضم طرقاً ملغمة لكن تم تجاوزها و الوصول الى الأهداف خلال فترة وجيزة للغاية.

من جهته أشار قائد شرطة ديالى جاسم السعدي إلى أن العملية أظهرت قدرات قتالية مهمة للشرطة في مقارعة الإرهاب و تجاوز تعقيدات الأرض خاصة في ما وصفها بمناطق الوقف و التي تضم بساتين المخيسة و بقية القرى المحيطة بها.

و كانت القوات الأمنية العراقية قد نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات عسكرية واسعة في عدة مناطق من ديالى لتعقب فلول داعش و قادة مجاميعهم المسلحة.

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