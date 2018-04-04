لقطات حصرية لثور مجنح تم إكتشافه تحت مرقد النبي يونس

أخبار الآن | شرق الموصل - العراق (وسام يوسف)

إكتشفت السلطات العراقية نالمختصة بالآثار في الموصل على ثور مجنح في النفق الذي حفره مسلحو داعش تحت مرقد النبي يونس في الجانب الأيسر من المدينة يعود للعصر الآشوري الحديث.

وحصلت أخبار الآن على لقطات حصرية للثور المجنح الجديد الذي كان داعش حاول نقله للإستفادة من المتاجرة فيه بهدف الحصول على تمويل لعملياته الإرهابية في العراق ومعاقله الأخرى التي تحررت في كال من سوريا وليبيا.

و كانت تقارير دولية تحدثت عن إكتشاف عدد من التماثيل الآشورية التي تمثل "الثور المجنح" داخل الأنفاق التي حفرها إرهابيو داعش تحت مدينة الموصل العراقية حيث تم العثور عليها عن طريق الصدفة في الجزء الشرقي من المدينة التاريخية.

وأكد علماء آثار أنهم كانوا منذ سنوات طويلة على علم بوجود قصر آشوري وآثار تأريخية قديمة تحت مرقد النبي يونس عليه السلام الذي دمره التنظيم الإرهابي سنة 2014 الماضية إلا أنها لم تكن مكتشفة ولم يكن من المعروف موقعها بالضبط.

وأكد هؤلاء العلماء أن تلك الآثار المكتشفة ترجع إلى القرن السابع قبل الميلاد أي في فترة ازدهار الإمبراطورية الآشورية , والمفاجأة الكبيرة هي أن التماثيل التي تم العثور عليها لم تتضرر بفعل أعمال ونشاطات التنظيم الإرهابي الذين عمدوا في وقت سابق إلى تدمير التحف الأثرية والقطع الموجودة في متحف الموصل , كما أشارت التقارير الدولية إلى أنه تم أيضاً العثور على ألواح من الرخام كتب عليها باللغة المسمارية.

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