لقطات حصرية تفضح فشل داعش في تنفيذ هجمات صغيرة

أخبار الآن | شرق الموصل - العراق (وسام يوسف)

حصلت أخبار الآن على لقطات حصرية تظهر مدى فشل داعش وضعفه في تنفيذ حتى هجمات على القوات العراقية المشتركة إبان عمليات تحرير الموصل من إحتلال التنظيم، اللقطات التي تعود إلى العشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 الماضي تكشف فشل مسلحي داعش في إطلاق صواريخ على مواقع قوات البيشمركة شرقي الموصل دون أن تنفجر.



من هذا المكان الواقع في أطراف سهل نينوى، قبيل ثلاثة أيام من إنطلاق عمليات التحرير وتحديدا في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 الماضي، فشل داعش واُفتـُضحَ ضَعفُه عندما حاول تنفيذ هجوم صاروخي على مواقع القوات العراقية ومن بينها قوات البيشمركة التي كانت متمركزة في محور الخازر الى الشرق من الموصل.

كانت هذه الصواريخ وقذائف الهاون قد أعدَها أحد خبراء داعش لتستهدف الثـُـكنات العسكرية التابعة لقوات البيشمركة بالقرب من محور الخازر العسكري شرقي الموصل، لكن النتيجة فشل لا مثيل له حيث الصواريخ لم تنفجر، الأمر الذي تسبب بإرباك وتذمر واضحين خصوصا في الإتصالات التي جرت بين مسلحي التنظيم وقادتِهم.

الكثير من الهجمات التي كان مسلحو داعش يشنونَها على القوات العراقية كان مصيرُها الفشل نتيجة إفتقارِهم القدرة على تصنيع أسلحة ثقيلة، إلى جانب سوء التخطيط الذي كان التنظيم يدعي كذباً إمكانية تصنيع وتطوير صواريخ و أسلحة.

ضَعف داعش وفشله في إمتلاك أسلحة وصواريخ قادرة على مواجهة القوات العراقية التي تقدمت لتحرير المدن من إحتلالِه هو ما كشف اليأس الذي كان بادياً على مسلحي التنظيم قبل إنطلاق عملياتِ التحرير، الأمر الذي عجل بسرعة إنهيار دفاعات داعش في عمق معاقله.

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