صراعات داخلية على المال والنفوذ والسلطة دمرت داعـش

أخبار الآن | بغداد- العراق - قاسم حميد



سعت قيادة العمليات المشتركة العراقية مع بداية حربها لطرد داعش إلى تعزيز الخلافات الداخلية في صفوف التنظيم و شق صفوفه لسهولة اختراقه , من خلال هذه التكتيكات استطاعت القوات العراقية هزيمة داعش و تدميره بسرعة اكبر



اسباب عديدة ادت الى فشل تنظيم داعش في العراق ومن ثم القضاء عليه ..لعل ابرزها الخلافات العميقة بين عناصره وقادته..والصراع على النفوذ والمال والسلطة....وخلافات بسبب الخسائر المتكررة وفقدان الاراضي والمدن ..في وقت أكدت قيادة العمليات المشتركة انها كانت قد وضعت خططا لشق صفوف التنظيم وتعزيز الخلافات داخله...

العميد الركن يحيى رسول – المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة يؤكد أن القوات العراقية عملت على زعزعة صفوف التنظيم من خلال اختراقه و إحكام السيطرة عليه في كل النوافذ

اضافة الى جهود العمليات المشتركة..داخل التنظيم نفسه.الهوة كانت موجودة...

فاضل ابورغيف– خبير أمني يرى ان ما سعى التنظيم لتحقيقه باحتلاله المدن العراقية استطاعت الخلافات على النفوذ التي نشأت بين قادته ان تضعفه

اساليب القوات العراقية المشتركة وقيادة العمليات تنوعت في كسر معنويات داعش وتوسيع الخلافات ..منها اظهار المعتقلين منهم على شاشات التلفاز والاستهداف المستمر لقادة التنظيم وقطع طرق التمويل والاتصالات..وطرق اخرى..

العميد الركن يحيى رسول – المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة

حسب قيادة العمليات المشتركة، فان سيطرة القوات العراقية على مدينة الرمادي ..في ديسمبر الفين وخمسة عشر كانت مفتاحا رئيسيا في كسر شوكة داعش

ومنذ استعادة الرمادي بدت واضحة لدى القوات العراقية الخلافات والانشقاقات في تنظيم داعش ..ومن بعدها توسعت تدريجيا حتى هزم التنظيم في العراق



اقرا ايضا

بالوثائق.. تعليمات داعش تفضح فبركة إعلامه وأكاذيبه