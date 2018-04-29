مراسلنا: "تفكيك خلية إرهابية إستهدفت مسؤولين بنينوى"

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

تمكنت السلطات الأمنية والعسكرية في الموصل من تفكيك خلية إرهابية متهمة بهجمات لتصفية مسؤولين حكوميين في نينوى، و نقل مراسل أخبار الآن عن مصادر أمنية في الموصل قولها إن الخلية المكونة من إثني عشر متهما إنتحلت صفة أمنية ونصبت نقاط تفتيش وهمية في شوارع تؤدي الى دوائر حكومية لإستهداف مسؤوليها.



و رجحت المصادر ذاتها أن تكون الخلية الإرهابية مرتبطة بداعش , مشيرة الى أن الأعمال الإرهابية التي سعت الخلية الى تنفيذها تتطابق مع تلك التي كان ينفذها مسلحو التنظيم في المدينة، و كان تنظيم داعش أعلن عبر المتحدث بإمه أبو الحسن المهاجر أن التنظيم سيستهدف العملية الإنتخابية في العراق.



في هذه الأثناء قال مجلس القضاء العراقي الأعلى أن جهودأ قضائية إستثنائية لقضاة محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب أسهمت في القبض على خلية إرهابية تعمل بشكل مفرزة مكونة من 12 متهما و تم تصديق أقوالهم قضائياً بالاعتراف.



و ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء العراقي عبدالستار البيرقدار أن المتهمين من أفراد الخلية الإرهابية كانوا يشكلون مفرزة إرهابية مهمتها تصفية المسؤولين في محافظة نينوى وذلك بعد أشهر من تحرير المحافظة , مشيراً إلى أنه تم توقيف المجموعة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بغية إحالتهم للمحكمة المختصة.



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