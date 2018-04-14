الموصل تشهد حملات إنتخابية للمرة الأولى منذ 2014

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

كما شهدت مدينة الموصل إنطلاق الحملات الدعائية للعملية الإنتخابية المقبلة في العراق حيث تـَسابق المرشحون لوضع صورهم وبرامجهم الإنتخابية في شوارع ِ وتقاطعات المدينة.

هذا و يشارك آلاف المرشحين العراقيين للفوز بأحد المقاعد في نينوى البالغة 31 مقعداً في البرلمان العراقي , كما يتنافـَس نحو 2500 مرشح ٍ على مقاعد مجلس المحافظة البالغة ٣٩ مقعداً.

هذ و أكد مكتب مفوضية الإنتخابات في نينوى خلو الجانب الأيمن لمدينة الموصل من مراكز الإقتراع نتيجة ما حل بالمدينة من إرهاب داعش , وقال إن المدينة القديمة في الجانب الأيمن للموصل ليست فيها مراكز إقتراع وسيتمكن سكانها من التصويت في مواقع وطنية بديلة.

وأضاف مكتب المفوضية أن المناطق التي لم يعد إليها سكانها الذين نزحوا من المعارك ضد داعش لن توجد فيها مراكز إقتراع وبينها منطقة القحطانية التي كانت آخر المناطق المحررة من إحتلال التنظيم والمحاذية للحدود مع سوريا , مشيرة الى أن فرقها تواصل توزيع بطاقات الناخبين برغم وجود تحديات وضغوط كبيرة نتيجة عامل الوقت.

في غضون ذلك حذرت بلدية الموصل المرشحين والكينات الانتخابية من التعرض للاماكن التابعة لها , و قال مدير البلدية عبدالستار الحبو إن البلدية ستقوم بإبلاغ مفوضية الإنتخابات لتغريم المرشحين والكيانات في حال عرضوا دعايتهم الانتخابية في الاماكن غير المخصصة للدعاية بالتزامن مع عمليات إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في المدينة التي تحررت منذ أكثر من ثمانية أشهر من إحتلال داعش.

اقرأ أيضا:

وثائق حصرية وأدلة تفضح كذب إعلام داعش ودعاياته المفبركة