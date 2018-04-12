مبادرة إماراتية فرنسية لإعمار وإعادة تأهيل متحف الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

أعلنت وزارة الثقافة العراقية أن أعمال ترميم متحف الموصل ومدينة الحضر التأريخية ستنطلق مطلع الشهر المقبل ضمن المبادرة الإمارتية الفرنسية التي تهدف الى إعمار المواقع الآثارية في العالم المتضررة من الأعمال الإرهابية.

وكيل وزارة الثقافة العراقية قيس حسين أكد أثناء زيارة تفقدية من وفد إماراتي فرنسي الى عدد من مواقع الموصل الآثارية أن هذه المبادرة تعد المرحلة أولى أعمال الترميم.

وبحسب وكيل وزارة الثقافة العراقية فأنه من المؤمل أن تكون هناك مواقع آثارية أخرى في الموصل سوف تشملها عمليات إعادة التأهيل و الترميم.

وكان تنظيم داعش دمر العديد من الآثار والمتاحف خلال إحتلاله لمدينة الموصل على مدى نحو ثلاث سنوات , الى جانب إستغلاله القطع الآثارية للمتاجرة فيها بهدف تمويل عملياته و نشاطاته الإرهابية في العراق و سوريا و ليبيا.

وكانت السلطات العراقية المختصة بالآثار في الموصل إكتشفت ثوراً مجنحاً في النفق الذي حفره مسلحو داعش تحت مرقد النبي يونس في الجانب الأيسر من المدينة يعود للعصر الآشوري الحديث.

وحصلت أخبار الآن على لقطات حصرية للثور المجنح الجديد الذي حاول داعش نقله للإستفادة من المتاجرة به، بهدف الحصول على تمويل لعملياته الإرهابية في العراق ومعاقله الأخرى التي تحررت في كل من سوريا وليبيا.

وكانت تقارير دولية تحدثت عن إكتشاف عدد من التماثيل الآشورية التي تمثل "الثور المجنح" داخل الأنفاق التي حفرها إرهابيو داعش تحت مدينة الموصل العراقية، حيث تم العثور عليها عن طريق الصدفة في الجزء الشرقي من المدينة التاريخية.

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