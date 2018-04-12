أول موقع نفطي يعود للعمل في الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

أعادت وزارة النفط العراقية تأهيل أولى المواقع النفطية في الموصل في ناحية القيارة الواقعة جنوبي المدينة بعد أن جرى إستكمال ترميم المستودعات الخاصة بتخزين النفط التي تعرضت للتفجير من قبل داعش خلال فترة إحتلاله للموصل.

وكان مسلحو التنظيم قاموا بتفجير مستودعات النفط في حمام العليل وإحراقها في محاولة منهم لحجب الرؤية عن سلاح الجو العراقي وطائرات التحالف الدولي وقبل تقدم القوات العراقية لتحريرها.

وكان تنظيم داعش أحرق العديد من حقول القيارة في حمام العليل جنوبي الموصل فضلا عن المتاجرة بنفطه حيث كان يهرب النفط من هذه الحقول بما يعادل ٤٠٠ ألف برميل يومياً.

وسبق إعادة تأهيل مستودعات حمام العليل إستئناف إنتاج النفط و الغاز من حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد بعد إنهاء المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيله.

وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان أن أعمال إعادة التأهيل و الإصلاح شملت معالجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت حقل عجيل وآباره , مضيفة أنه تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي للحقل بعد الإنتهاء من تأهيل وربط عدد من الآبار النفطية ، بمعدلات إنتاج تبدأ من خمسة آلاف برميل باليوم وصولاً إلى 17 ألف برميل يومياً.

وإستعادت القوات العراقية السيطرة على حقل عجيل النفطي في صلاح الدين الذي كان ينتج نحو 35 ألف برميل نفط يوميًا في آذار/مارس 2014 بعد نحو عام من إحتلال داعش لمناطق شمالي المحافظة.

يشار الى أن العراق ينتج حالياً نحو 4.5 مليون برميل نفط خام يومياً و يقوم بتصدير نحو 3.5 مليون برميل الى الأسواق العالمية.

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