داعش يسعى لتشكيل خلايا نائمة في صحراء العراق وسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

منذ أن إنهار داعش وما زعم بأنها دولة خلافته الزائلة فى العراق يلجأ فلول هذا التنظيم من قادته ومقاتليه إلى المناطق الواقعة بين محافظات الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين وبين جبال حمرين حيث يحاولون الحصول على تعزيزاتهم سواء من الناحية البشرية أو العسكرية.

كيف يهرب فلول داعش وكيف يتخفون في الصحراء أو بين جبال حمرين الممتدة بين محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين العراقية حيث يحاولون الإنتشار هناك لاسيما في المناطق القريبة من ضواحي هذه المحافظات أبرزها الحويجة جنوبي كركوك الى جانب منطقتي بادوش وتلعفر غربي الموصل .. وبهذا الصدد حصلت أخبار الآن على لقطات فيديوية حصرية تظهر أنفاقاً تمثل طريقاً للهروب يتخذها فلول داعش من جهة ناحية بادوش غربي الموصل فلنتابع.

-أخبار الآن حصلت أيضاً من مصادر أمنية عراقية خاصة على معلومات مهمة تكشف أن داعش ومنذ تحرير الموصل أصدر توجيهات الى مقاتليه الذين أفلتوا من قبضة القوات الأمنية بإعادة تنظيم صفوفهم.

-السلطات العراقية تمكنت من القبض على أحد هؤلاء الفلول وهو المدعو أحمد نايف عبدالله قرب منطقة حمام العليل جنوبي الموصل وهو يحمل رسالة موجهة الى مسلحي التنظيم في قرى ناحية القيارة لغرض إعادة تنظيم نشاطاتهم وتكليف القيادي في داعش المدعو أبو مجاهد بقيادة المجموعة وإنتظار معلومات أخرى.

-السلطات العراقية رصدت إتصالات وتحركات لفلول داعش تكشف محاولاتهم لتنظيم خلايا صغيرة تتكون كلُ واحدةٍ منها من ما لا يزيد عن سبعة مسلحين في المناطق المحررة جنوبي الموصل وغربيها.

-المعلومات تكشف أيضاً محاولة هؤلاء الفلول القيام بعمليات إغتيال ونصب كمائن لأشخاص مستهدفين من قبلهم أو لأفراد من الأجهزة الأمنية العراقية في مناطق العمليات أيضاً.

-كما تشير المعلومات الى لجوء فلول داعش الى أنفاق لا تزال غيرَ مكتشفة خاصة في المناطق الصحراوية المترامية في شمال غرب الأنبار وجنوب الموصل.

-المصادر الأمنية العراقية الخاصة أكدت لأخبار الآن أيضًا أن الأنفاق التي تم العثور عليها أخيراً تكشف طرقاً جديدة لهروب فلول داعش وهي تبدأ من جبال حمرين وتمتد الى الحدود الشمالية والغربية مع سوريا.

هذا و تواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق صحراوية جديدة كشفت طرق هروب فلول داعش من خلال الأنفاق التي يستخدمونها .. وأهم هدفٍ تسعى إليه السلطات العراقية هو منعُ هؤلاء الفلول من الهرب أو العودة بأسماء أخرى للتغلغل بين السكان.

اقرأ أيضا:

هؤلاء قادة القاعدة الملاحقون مع داعش في العراق