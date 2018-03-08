لماذا تم منع الحملات الإنتخابية في إحدى المدن العراقية؟

أخبار الآن | الديوانية - العراق (وسام يوسف)

منع مواطنون في ناحية عفك التابعة لمدينة الديوانية جنوبي العراق الدعايات الإنتخابية للمرشحين من المسؤولين السابقين في المؤسسات الحكومية ومن نواب البرلمان الحاليين في مناطقهم بسبب عدم لمسهم تقدم في الواقع الخدمي والمستوى المعيشي، كما أغلق شيوخ قبائل مضايفهم بوجه المرشحين من المسؤولين والنواب السابقين إثر عدم تنفيذ الوعود الإنتخابية.

غضب هذا الرجل ورفضه لأية دعاية إنتخابية يمكن أن يقوم بها المرشحون من المسؤولين السابقين في ناحية عفك التابعة لمدينة الديوانية جنوب بغداد يبرره الواقع الخدمي المتدهور لهذه المنطقة من حيث الخدمات التي تكاد تكون معدومة فيها إضافة الى بطالة شبابها وواقعها الزراعي الذي تعانيه.

هنا في ناحية عفك التابعة لمدينة الديوانية العراقية أبدى الأهالي غضبهم من أداء بعض المسؤولين السابقين بالتازامن مع الإستعدادات الجارية للإنتخابات العراقية حيث يقوم المرشحون بجولات في المدن المختلفة من أجل كسب أصوات الناخبين وهو ما يرفضه أهالي هذه المنطقة.

موقف أهالي هذه المناطق التابعة لناحية عفك بعدم السماح لنواب البرلمان السابقين من إطلاق دعاياتهم الانتخابية فيها جاء إثر عدم تنفيذهم أيٍ من وعودهم الانتخابية السابقة، كما لم يشهد مستوى معيشتِهِم وواقعُ مناطقهم الخدمية تقدماً ملموساً على حد قولهم، حتى أنهم لم يسمحوا بدخول مناطقهم.

وفق أحاديثِ مواطنينَ من أهاليَ ناحيةِ عفك فإنَ سببَ موقفِهم بعدم السماحِ بالدعايات الإنتخابية للمرشحين السابقين هو قضاءُ العديد من المسؤولين والسياسيين سنواتٍ طوال في البرلمان أو في الحكومة من دون إحداث التغيير الذي ينشدونه، مضيفين أنَ عدمَ تنفيذ البرامج الانتخابية للدورات السابقة أفقدت بعض المرشحين مصداقيتهم.

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