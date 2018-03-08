كيف تحصل على المحروقات من البلاستيك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

تعرضت عدة مناطق في سوريا للحصار من قبل النظام السوري، الأمر الذي اضطر الأهالي إلى إيجاد بدائل حياتيه للتغلب على صعوبات المعيشة في ظل إنقطاع أبسط مقومات الحياة ومنها المحروقات، ومياه الشرب والطعام.

فلجأ أهالي الأحياء الجنوبية للعاصمة السورية دمشق إلى استخلاص المحروقات من البلاستيك من خلال عدة خطوات تبدأ بجمع المواد البلاستيكية على اختلاف أنواعها، وإحراق كميات كبيرة منها ضمن عملية دقيقة وطويلة، يتخللها تبريد وتقطير الغازات المتصاعدة نتيجة عملية الإحراق، ومن ثم خروج البانزين والمازوت صافيا بعد احراق البلاستيك.

"إنتاج المحروقات من البلاستيك" هي إحدى حلقات "حاصر حصارك"، وهو برنامج تعليمي وإجتماعي يقدم حلولاً مبتكرة في إيجاد البدائل الحياتية الأساسية لكل أسرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. إذ يقدم “حاصر حصارك” مجموعة من الأفكار التي طبقها المحاصرون في جنوب العاصمة السورية دمشق، في إيجاد المحروقات والغذاء وحتى البدائل الطبية التي فقدت على مدى عدة أشهر من الحصار.

تابع حلقات برنامج #حاصر_حصارك في الرابط التالي:

حاصر حصارك