تصحيح وتوضيح من فريق أخبار الآن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لقد قمنا يوم أمس، الخامس من مارس (آذار) 2018، بعرض تقرير عن عرض أزياء يعود ريعه لأطفال التوحد في المدينة المنورة، وقد تم إعداد التقرير من قبل أحد الصحافيين المتعاونين في المملكة العربية السعودية، يامن مصباح.

وبعد نشر الفيديو، قام المنظمون لهذا الحدث وتحديداً المدير العام السيد عادل بابكير المحترم، بالكتابة لنا وتنبيهنا أن بعض مشاهد التقرير لا تنتمي إلى هذا الحدث. وبعد تلقينا لهذا الإشعار، قمنا بمراجعة الفيديو مع الصحفي، ووجدنا أن هناك مقاطع فيديو غير ذات صلة للحدث تم خلطها عن غير قصد مع فيديو الحدث. ولذلك فنحن نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي سوء فهم قد نتج عن ذلك، ونؤكد أن الصحافي المتعاون معنا والمصور الذي كان يصطحبه لم يدخلا القاعة أثناء العرض، وأن التصوير تم بعد خروج الحضور وخلو القاعة.

ونود الإشارة بأن شاشة تلفزيون الآن وصفحاتها الإلكترونية مفتوحة ومتاحة للمنظمين لهذا الحدث للحصول على مزيد من التوضيح وحقهم في الرد.

مع فائق الاحترام والتقدير،

فريق أخبار قناة الآن

