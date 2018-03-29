أهمية زيارة ولي العهد إلى بريطانيا والولايات المتحدة

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية - يامن مصباح



حققت زيارةُ ولي العهد السعودي الى كلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية اهمية كبيرة على الصعيدِ الدولي والاقليمي والداخلي كاميرا اخبار الان رصدت عددا من الاراء حول اهمية الزيارة

ناصر الشهري ... عضو مجلس ادارة هيئة الصحفيين السعوديين ..ورئيس تحرير جريدة البلاد

في الواقع جولة سمو ولي العهد الى بريطانيا والولايات المتحده الامريكية في الواقع هي تؤكد النقلة الكبرى والنقله الحضارية التي تتضمنها رؤية 2030 للمملكه العربية السعودية وكان من الطبيعي ان يعرف العالم عن ملامح هذة الرؤية او ماتتضمنه من جوانب متعددة سواء في النقلة الاجتماعيه او الاقتصادية او السياسه الخارجية ايظا والاصلاحات على كافة المستويات الداخليه .. اذا هناك عامل ليس بالسهل ان يدركه العالم بكل تفاصيله الا من خلال هذه الجولات ،التي يقوم بها رجل دولة متمكن صاحب رؤية متميزه سواء في الادارة او الاقتصاد او في المجالات السياسيه ، حظيت هذه الزيارة باهتمام كبير ليس فقط بالدول التي قام بزيارتها ومازال انما العالم بأجمعه تتجه انظاره الى العواصم والاماكن التي يتجه لها سمو ولي العهد..ولقائه بصناع القرار ورجال الاعمال ومن لهم علاقه بالتنميه ..

ريان الجهني .. محرر صحفي

من الناحية الاقتصادية الزياره لها فوائد جدا عظيمه سواء من حيث خلق المزيد من الاستثمارات في البلد، مماتضيف موارد جديده وخلق فرص وظيفيه جديدة وهبوط معدل البطاله

فوز بن عبود .. مستشارة اجتماعيه

زيارة ولي العهد لامريكا وبريطانيا لها من الايجابيات التي لاتعد ولاتحصى اضافه الى البعد الاجتماعي الذي يكمن في تقويه الروابط بين البلدين وتبادل الثقافات وتنشيط حركة الابتعاث و السياحة..

وليد العمير ... نائب مدير مكتب جده بجريدة الرياض

منذ زمن وطلابنا في امريكا ننهم من علمهم وناخد من تقنيتهم واعتقد هذا العدد الكبير للطلاب في امريكا وتوقيع هذه الاتفاقيات هذا اكبر انعكاس ، عندما تاتي الشركات الامريكية ستجد مواطن قادر عالعمل مواطن مؤهل علميا وعمليا يتماشى مع رؤية المملكة الان نحن على خطوات فعلية على 2030 ..نصف طاقة العالم الشمسية ستنتج في المملكة في 2030

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